نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 القاهرة الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر موقع البوابة الإلكترونية لنتائج الامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس والاسم، بدأت عمليات البحث تزاداد على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة الترم الثاني، بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للدور الأول.

البوابة الإلكترونية نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022

تجري حاليا عمليات التصحيح والمراجعة لنتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2022 القاهرة في الكنترولات الرئيسية، وقد تفقد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، الأستاذ محمد عطية، أن موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة سوف ينشر النتيجة إلكترونيًا علي أن يتمكّن الطلاب والطالبات من الاستعلام عناه برقم الجلوس، فضلاً عن إتاحة الاستعلام عنها عن طريق خدمة التليفون الأرضي، على أن تكون نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 القاهرة متوفرة رسميا في المدارس عقب إعلانها أون لاين بيوم واحد.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

اخر تحديث: خلال الساعات القليلة الماضية خرجت العديد من الأنباء المكتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة بالاسم فقط موقع نتيجتك إلا أن المصادر المعنية أكدت أن المديرية لم تصدر أي تصريح بخصوص ظهور نتيجة تالتة اعدادي القاهرة وأنها ما زالت في مرحلة التصحيح والمراجعة على أن تصدر خلال الأسبوع الجاري.

لم تحدد مديرية التربية والتعليم موعداً محدداً لظهور وإعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، إلا أن هناك مؤشرات تؤكد قيام اللواء خالد عبد العال باعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني من نتيجة الثالث الاعدادي بالقاهرة نهاية الأسبوع المقبل، حيث أن أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات ما زالت قائمة ولم تنتهي بعد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة الترم الثاني

الدخول على لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 الترم الثاني .

. سوف تتمكن من الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2022 الترم الثاني من خلال إدخال رقم الجلوس أو الاسم فقط.

بعد إدخال البيانات المطلوبة انقر على عرض النتيجة.

سوف تظهر درجات الطالب في كل المواد.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

مادة اللغة العربية 80 درجة نهاية العام.

مادة العلوم 40 درجة نهاية العام.

مادة الرياضيات 60 درجة نهاية العام.

مادة اللغة الانجليزية 60 درجة نهاية العام.

مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة نهاية العام.

مادة التربية الدينية 40 درجة نهاية العام.

مادة الحاسب الآلي 20 درجة نهاية العام.

مادة التربية الفنية 20 درجة نهاية العام.

كما يمكنكم الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2022 محافظة القاهرة من خلال كتابة رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال وسوف نوافيكم بدرجات الطالب فور ظهورها.