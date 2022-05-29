أعلنت أمس السبت 28 مايو 2022 م مجموعة من الأوامر الملكية ، عبر وسائل الإعلام الرسمية بالمملكة العربية السعودية صدور مجموعة من الأوامر الملكية الجديدة بالمملكة 28-10-1443 هـ ، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية واس ، ومجموعة من الصحف الإلكترونية الرسمية وغير الرسمية ، وجاءت بحركة إعفاءات وتعيينات لمجموعة من الحقب الوزارية وبعض المناصب الرفيعة بالدولة ، وشملت علي حركة تعيينات لنواب وزراء وترقيات لرتب في القوات المسلحة السعودية ، وبعض مناصب رؤساء الهيئات ومجالس الإدارات ، ومن خلال فقرات مقالنا نتعرف علي أهم الأوامر الملكية الصادرة بالتفاصيل.

الأوامر الملكية الجديدة بالمملكة 28-10-1443 هـ

صدرت منذ ساعات

تعيين معالي الأستاذ : فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء.

بالاضافة لمهام عمله الحالي تم تكليف معالي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ.

اشتملت الأوامر علي تعيين المهندس خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم علي منصب رئيس للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

وتم تعيين سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي علي منصب سفير لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.

وعلي منصب مساعد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة تم تعيين معالي الأستاذ بدر بن عبد المحسن بن عبدالله بن هداب.

يعين معالي المهندس طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشاراً بالأمانة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

أمر ملكي بتعيين الدكتور : نجم بن عبدالله الزيد بمنصب نائب وزير العدل بالمرتبة الممتازة.

إضافة إلي أمر بتعيين الأستاذ حمود بن بداح المريخي علي درجة مستشار بالديوان الملكي بالدرجة الممتازة.

أمر التعيين شمل أيضاً الدكتور : عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي علي المرتبة الممتازة.

الأمر بترقية السيد : اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن.

و أخيراً الأمر الملكي بتعين الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

أوامر ملكية بالإعفاء من المناصب

، وشملت الآتي :

ضمت الأوامر الملكية الصادرة عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله إعفاء كل من :

إعفاء معالي السيد الدكتور : توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة من منصبة في رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه.

كذلك جاء الأمر بإعفاء الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.

كما ضمت القائمة إعفاء معالي الأستاذ بدر بن عبد المحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من مهام عمله.

حركة الترقيات بالأوامر الملكية الجديدة

اشتملت الأوامر الملكية الصادرة علي ترقيات ضمت الآتي :

أيضاً شمل الأمر الملكي ترقية السيد : اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق ، ويعين مديراً للأمن العام.

تضمن القرار تعين الأستاذ : عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى.

وكانت آخر أوامر ملكية لذات الشأن صدرت بتاريخ 9 / 3 / 1443 هـ ويمكن الإطلاع عليها عبر موقعنا.