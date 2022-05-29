الرئيس الصربي: اتفقت مع بوتين على عقد مدته 3 سنوات لتوريد الغاز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 07:30 مساءً - قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الأحد 29 مايو، إنه اتفق على عقد مدته 3 سنوات لتوريد الغاز في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حسبما ذكر موقع قناةcnbc عربية.

وأضاف الرئيس الصربي للصحفيين "لا أستطيع التحدث عن السعر الآن، كل التفاصيل سيتم الاتفاق عليها مع غازبروم."

وينتهي عقد لتوريد الغاز مدته 10 سنوات بين صربيا وغازبروم في 31 مايو .

وقال فوتشيتش أيضاً إنه ناقش مع بوتين توسيع مساحة تخزين الغاز في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان.

وفي موسكو، قال الكرملين إن الرئيسين اتفقا في الاتصال الهاتفي على أن تواصل روسيا توريد الغاز الطبيعي إلى صربيا وأن يعزز البلدان شراكتهما.

وأضاف الكرملين أنهما ناقشا كذلك قضيتي أوكرانيا وكوسوفو.