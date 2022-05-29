أبو الغيط يدين اقتحام الأقصى ويناشد قوى العالم الضغط على إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن إدانته الشديدة لقيام عدد من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصى، اليوم الأحد، فى حماية أعداد كبيرة من قوات الاحتلال، مؤكداً أن هذا التحرك يشكل انتهاكاً جديداً للوضع القائم كما يمثل استفزازاً كبيراً للمشاعر العربية والإسلامية، ويمكن أن يترتب عليه إشعال الأوضاع فى مدينة القدس ومناطق أخرى.





وصرح المستشار جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام بأن اقتحام ساحة الأقصى، فى إطار ما يُعرف بـ "مسيرة الأعلام" هو عملٌ غير مسؤول يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مكاسب داخلية على الساحة الإسرائيلية، ويُحقق أهداف اليمين المتطرف الساعية إلى إلغاء كل وجود فلسطينى فى القدس الشرقية المحتلة والتضييق على رواد الحرم القدسى لأهداف صارت معلومة للجميع. ونقل المتحدث الرسمى عن أبو الغيط مناشدته للقوى المؤثرة عالميا والمجتمع الدولى عموماً الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاستفزازات التى تؤجج المشاعر الدينية، وتُزيد من منسوب الاحتقان وتغذى دائرة العنف فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ومن شأنها دفع الجميع إلى آتون مواجهات دينية لن يحمد عقباها.

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