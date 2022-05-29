عاجل.. فرنسا تسجل 16 إصابة مؤكدة بفيروس جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوكالة أنه من هذه الحالات تم الإبلاغ عن 12 حالة فى إيل دو فرانس، المنطقة الباريسية.

وقالت المديرية العامة للصحة، الجمعة الماضية إن أول شخصين، يعتقد أنهما خالطا مريضاً بجدرى القرود، تم تطعيمهما فى باريس.

وأوصت الهيئة العليا للصحة فى مذكرة أصدرتها الثلاثاء الماضى بتطعيم البالغين بمن فيهم الطواقم الصحية الذين خالطوا أحد المرضى.