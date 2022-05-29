أول زيارة لزيلينسكى فى شرق أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية (صور وفيديو)

جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى زيارة لقواته بمدينة خاركيف، اليوم الأحد، فى أول زيارة له خارج العاصمة كييف منذ بدء العملية العسكرية الروسية، حسبما أفادت قناة "العربية".





وتعد زيارة الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى إلى شرق البلاد، هى الزيارة الأولى منذ بدء الهجوم العسكرى الروسى، حيث زار منطقة خاركيف التى سحبت موسكو قواتها منها فى الأسابيع الأخيرة لتعيد نشرها على جبهات أخرى. وكتب زيلينسكى فى منشور مرافق لمقطع فيديو عن زيارته، عبر تطبيق "تلجرام": "2229 منزلا مدمرا فى خاركيف وفى المنطقة. سنرمم وسنعيد الإعمار وسنعيد الحياة إلى خاركيف وكافة المدن والقرى الأخرى حيث أتى الشر". ويظهر الرئيس الأوكرانى فى المشاهد وهو يتفقد الدمار والسيارات المحطمة على جانب طريق، مرتديا ملابس باللون الكاكى وسترة واقية من الرصاص، برفقة مساعدين وجنود مسلحين.

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