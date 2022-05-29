بولندا تقدم لأوكرانيا 18 مدفعا من نوع هاوتزر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية- الحدث"، طالبت أوكرانيا، التى تواجه قصفاً عنيفاً فى أقاليمها الشرقية، الغرب بأن يقدم لها المزيد من الأسلحة الأبعد مدى لتغيير مسار الحرب.

والحد الأقصى الذى تصل إليه قذائف المدفع "إيه. إتش. إس. كراب" هو 40 كيلومتراً.

وذكرت الإذاعة أن بولندا دربت أيضاً 100 من رجال المدفعية الأوكرانيين على تشغيل مدافع الهاوتزر.

وكان وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، قد قال أمس السبت إن أوكرانيا بدأت فى تلقى صواريخ هاربون المضادة للسفن من الدنمرك ومدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من الولايات المتحدة.

وحثت الحكومة الأوكرانية الغرب على تزويدها بأسلحة أبعد مدى من أجل إحداث تحول فى اتجاه الحرب التى دخلت شهرها الرابع.