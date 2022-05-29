العالم اليوم - رانغنيك "يبيع" مانشستر يونايتد من أجل منصبه الجديد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 مايو 2022 07:23 مساءً - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد، رحيل مدربه السابق ومستشاره الفني رالف رانغنيك، بسبب "متطلبات وظيفته الجديدة كمدرب لمنتخب النمسا".

كان من المقرر أن ينتقل رانغنيك إلى منصب استشاري بعد أن كان المدير الفني المؤقت لـ"الشياطين الحمر" في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وتعاقدت ادارة مانشستر يونايتد مع الهولندي إريك تين هاغ ليتولى منصب المدير الفني، وتولى مهام منصبه هذا الأسبوع.

وقال مانشستر يونايتد في بيان: "نود أن نشكر رالف رانغنيك على جهوده كمدير فني مؤقت خلال الأشهر الستة الماضية".

وأضاف: "باتفاق متبادل سيركز رالف الآن فقط على منصبه الجديد كمدير فني للمنتخب النمساوي، وبالتالي لن يتولى منصبا استشاريا في أولد ترافورد. نتمنى لرالف كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة في حياته المهنية".