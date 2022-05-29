الأردن : العمل على اعادة مراجعة قانون السير المعمول به حاليا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 29 مايو 2022 07:10 مساءً - دوت الخليج :- قال العقيد بلال العواملة مدير المعهد المروري الأردني ان يجري العمل على اعادة مراجعة قانون السير المعمول به حاليا مع الجهات ذات الاختصاص وتفعيل لنظام النقاط المرورية. واضاف في تصريحات اذاعية : ان العام 2021 شهد ما مجموعه 160 الف و 600 حادث مروري نتج عنها 589 وفاه. واضاف الى ان 11 الف و241 اصابة وقعت بسبب الحوادث المرورية في العام الماضي منها 737 اصابة بليغة ، في ما بلغت الكلفة المادية للحوادث المرورية في العام 2021 حوالي 320 مليون دينار أردني .

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