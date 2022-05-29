الفاو: الصراعات خلفت 193 مليون جائع حول العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:32 مساءً - أصدرت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تقريرا عن أسباب ارتفاع اسعار السلع الغذائية، موضحة أنه يعود لعدة عوامل وهي تأثير جائحة كوفيد 19 وأزمة المناخ، والصراعات التي بدأت عام 2018 واستمرت حتى عام 2022، إذ ارتفاع عدد السكان الذين يعيشون في الصراعات وأزمات خلفتها تلك الحروب والتي وصلت إلى 193 مليون نسمة، بحسب ما قاله شو دونيو، مدير عام المنظمة، لافتا إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا هما الدول الأكبر تصديرا للقمح وزيت عباد الشمس في العالم.

وكشف التقرير عما تسببت فيه الحرب من أزمات في إمداد الطاقة والأسمدة، الأمر الذي عرض الحصاد العالمي من القمح للخطر، إذ عانى 18 نسمة من أوكرانيا من الصراع، وستستمر معاناتهم حتى 2023.

ووجه رئيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة شو دونيو، رسالة لقادة العالم قال فيها إن الزراعة هي أحد مفاتيح السلام والأمن الدائمي، مشيرا إلى أهمية تمويل الدول لقطاعات الزارعة وزيادتها عن ذي قبل حيث ذلك القطاع الأغذية ويتيحها في حالات الأزمات، مؤكدا أن الصراع لا يزال هو المحرك الأعظم للجوع.