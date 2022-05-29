اليابان تحتج على تحركات كوريا الجنوبية البحرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 06:32 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية اليابان، إجراء سفينة أبحاث كورية جنوبية مسحًا بحريًا في المياه قبالة الجزر المتنازع عليها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان في بحر اليابان.

وأكدت وزارة الخارجية اليابانية، أن سفينة هاي يانج 2000 قد مدت جسمًا يُشبه السلك إلى البحر قبالة الجزيرتين الصغيرتين بدون موافقة مسبقة من طوكيو.

ولفتت إلى أنها قدمت احتجاجات إلى كبار الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين بشأن إجراء مثل هذه الأعمال من المسح البحري داخل المنطقة الاقتصادية.