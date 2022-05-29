ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 44 قتيلا و56 مفقودا

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الأحد، عن مسؤولى الدفاع المدنى قولهم" إن أكثر من ألف شخص قد أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات فى ولاية بيرنامبوكو".
بدوره، قال السكرتير التنفيذى لوكالة الدفاع المدنى فى "بيرنامبوكو" ليوناردو رودريجيز، إن نحو 32 ألف أسرة تعيش فى مناطق معرضة لخطر الانهيارات الأرضية أو الفيضانات فى الولاية.
وقد تم فتح المدارس فى مدينة "ريسيفى" لاستقبال المشردين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، أما فى ولاية "ألاجواس"، فقالت حكومة الولاية إن 33 بلدية أعلنت حالة الطوارئ بسبب آثار الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.
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