العراق: 4 قتلى جراء انهيار مطعم وسط بغداد (صور)

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، قال المصدر إن "فرق مديرية الدفاع المدنى، انتشلت جثة جديدة من تحت انقاض المبنى المنهار فى منطقة الجادرية". المطعم قبل الحادث: وأشار إلى أن "الحصيلة النهائية أصبحت أربعة وفيات، وحالتى إصابة لشخصين كانا خارج المبنى"، مؤكداً أنه "لم تتبقَ اى جثة تحت الانقاض".

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