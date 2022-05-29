الأمم المتحدة: اليمن يحتاج 40 مليون دولار بشكل عاجل لحل أزمة خزان صافر

جدة - نرمين السيد - قال منسق الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية فى اليمن ديفيد جريسلى، اليوم الأحد، إن المنظمة الدولية تحتاج بشكل عاجل إلى 40 مليون دولار فى يونيو المقبل، للبدء فى عملية الطوارئ لتنفيذ خطة حل أزمة الخزان صافر قبل فوات الأوان.





ووجه جريسلى -فى تغريدة على الموقع التواصل الاجتماعى تويتر- الشكر لمكتب شؤون الشرق الأدنى فى الخارجية الأمريكية على تشجيعه المانحين على تقديم 144 مليون دولار لتنفيذ خطة الأمم المتحدة الخاصة بالخزان صافر، مشيرا إلى توفر 40 مليونا منها فى الوقت الحالى. وتعهدت عدة دول الشهر الماضى، خلال مؤتمر المانحين الذى نظمته الأمم المتحدة وهولندا، تقديم نحو 33 مليون دولار للمساعدة فى تمويل عملية منع التسرب النفطى المحتمل من الناقلة القديمة، لكن تلك التبرعات بلغت نحو 33 مليون دولار دون أن تصل إلى الهدف المنشود ألا وهو 80 مليون دولار لنقل 1.1 مليون برميل من صافر إلى ناقلة أخرى مؤقتة. يذكر أن الناقلة العملاقة "صافر" باتت فى وضع كارثى، حيث ظهرت تشققات فى خزاناتها، لا سيما أن مليشيات الحوثى كانت منعت لسنوات فى السابق، مفتشى الأمم المتحدة من زيارتها.

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