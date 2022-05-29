إعفاءات وتعيينات جديدة.. العاهل السعودى يصدر عددا من الأوامر الملكية

جدة - نرمين السيد - ونصت الأوامر، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، على تعيين عادل بن أحمد الجبير مبعوثًا لشؤون المناخ، بالإضافة إلى عمله كوزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو فى مجلس الوزراء.

وأعفى الملك سلمان محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه، عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربى، وعيّنه سفيرًا للملكة فى الصين.

وأعفى أيضًا بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتم تعيينه مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

وأعفى العاهل السعودى توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وعيّن فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل فى ذات المنصب.