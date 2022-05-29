العالم اليوم - خضر عليوان بعد تتويجه بذهبية "المتوسط": إنجازي لم يكن سهلا

انتم الان تتابعون خبر خضر عليوان بعد تتويجه بذهبية "المتوسط": إنجازي لم يكن سهلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 مايو 2022 06:21 مساءً - قال الرباع اللبناني خضر عليوان، الذي توج بميدالية ذهبية في بطولة البحر المتوسط المفتوحة لرفع الأثقال للماسترز فوق 40 عاما في أثينا، الجمعة، إن الإنجاز الذي حققه لم يكن سهلا على الإطلاق، بالنظر إلى الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلاده.

ففي فئة 45 عاما بالبطولة، أحرز عليوان الميدالية الذهبية رافعا 102 كيلوغرام خطفا و110 كيلوغرام نترا، و212 كيلوغرام في المجموع.

وإلى جانب عليوان، حقق وجيه البني وعدنان مرفوسة ذهبيتين أخريين للبنان، في فئتي 50 عاما و55 عاما على الترتيب.

وكان الرباعون اللبنانيون قد استعدوا للبطولة في معسكرات داخلية طوال شهرين، وتدربوا بشكل يومي بمواكبة من الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال.

وفي اتصال لموقع "دوت الخليج" مع الرباع اللبناني المخضرم من العاصمة اليونانية، قال عليوان: "البطولة لم تكن سهلة بالمطلق، وشهدت منافسة عارمة بين الفريق اللبناني المشارك وأبطال اليونان أصحاب الأرض، وكذلك أبطال من بولندا والولايات المتحدة".

وخضر ابن المدرب العالمي الراحل في لعبة رفع الأثقال منير عليوان.

وأضاف البطل المتوج: "أهمية المشاركة في البطولة تكمن في كونها تحضيرية لبطولة العالم في الماسترز فوق 40 عاما، التي ستجري في أورلاندو بالولايات المتحدة في شهر نوفمبر المقبل".

وقال عليوان: "الفوز على أبطال عالميين ليس سهلا، خاصة أننا نخضع لظروف صعبة في لبنان، من انقطاع التيار الكهربائي وغلاء أسعار المواد الغذائية والتغذية التي يحتاج لها الرياضي للمنافسة والفوز بالبطولات العالمية".

وأضاف: "الفوز لم يكن متيسرا لولا بعض الداعمين بشكل شخصي والمتابعة من الاتحاد اللبناني لرفع الأثقال بما تيسر من إمكانات، لنتمكن من رفع علم لبنان في البطولات العالمية".

وختم عليوان قائلا: "نستعد بشكل جدي للمشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال التي ستقام في الولايات المتحدة في نوفمبر لنرفع العلم اللبناني في البطولة مجددا".

وكان الرياضي المعروف قد فاز بالميدالية الذهبية ضمن منافسات بطولة العالم للماسترز لرفع الأثقال في عام 2021، التي أجريت على منصة المدينة الرياضية في بيروت عن بُعد عبر تطبيق "زووم"، وجاءت افتراضية مطابقة للمعايير الصحية الصارمة بسبب جائحة كورونا.

وأحرز عليوان العديد من الميداليات في مشاركاته السابقة منذ عام 2016 وحتى اليوم، ببطولات أقيمت في أستراليا وإسبانيا وماليزيا وكندا ونيوزيلندا.