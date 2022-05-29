نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مُتاح لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 بوابة نتائج التعليم الاساسي في المقال التالي
نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022 أطلق البعض على الصف الرابع الابتدائي هذا العام السنة الأصعب، وذلك نتيجة لاختلاف مناهج هذا العام والتي يتم تدريسها للمرة الأولى، تبعا لنظام التعليم الجديد الذي بدأت الوزارة في تطبيقه على بعض المراحل الدراسية بداية من الروضة وحتى الصف الرابع الابتدائي، حيث تعتمد المناهج الجديدة على التفكير والإبداع.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022
أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ بضعة أيام عن اعتمادها لنتيجة الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي، بعد ان جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وكانت تقوم بقياس القدرات الخاصة بالطلبة والطالبات في التعبير وقياس مدى استيعابهم للمناهج الجديدة، وعلى الرغم من وجود شكاوى من أولياء الأمور حول صعوبة المناهج إلا أن الامتحانات لم يكن بها شكاوى إلا القليل من الطلبة.
رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الصف الرابع الابتدائي 2022
وقد أوضحت الوزارة أنه يمكن الاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف الرابع الابتدائي عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول غلى الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي.
- يقوم المستخدم باختيار النتائج من التبويب الموجود اعلي الصفحة الرئيسية.
- يتم اختيار الصف الرابع الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني.
- يتم تحديد العام الدراسي 2022.
- يقوم ولي الأمر بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- يتم الضغط على كلمة استعلام عن النتيجة.
- تظهر النتيجة المراد الاستعلام عنها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني
يذكر أن نتائج الصف الرابع الابتدائي قد تم الإعلان عنها على هيئة ألوان وليس درجات، حيث يدل كل لون على الدرجات التي حصل عليها الطالب وهي كالتالي:
- حيث يشير اللون الأزرق أن التلميذ قد حصل على درجات ما بين 85 إلى 100 درجة.
- أما بالنسبة للون الأخضر فيدل أن الطالب حصل على درجات ما بين 85 إلى 65 درجة.
- اللون الأصفر يدل أن الطالب حاصل على درجات ما بين 50 إلى 65 درجة.
- أما اللون الأحمر فهو يدل على أن الطالب لم يتقن المعارف والمهارات، وهو يدل على حصول الطالب ما بين درجة إلى 50 درجة.
وبهذا نكون قد قمنا بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي.
أعلنت وزارة التربية والتعليم مسبقًا أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي هي نتيجة تجريبية لصفوف النقل المختلفة بنظام الألوان، حيث أوضحت أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي تظهر هذا العام لأول مرة بالألوان التي تتدرج في نقاطها من الأعلى للأسفل بالترتيب الازرق ثم الأخضر ثم الأصفر ثم الاحمر والذي يعتبر الطالب راسب في كونه لم يكتسب المهارات والمعارف للعام الدراسي بالمواد الدراسية، وقد أوضحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي عبر رابط نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس والاسم، كما أشارت إلى موعد امتحانات الدور الثاني حيث تبدأ من 17 يوليو 2022 المقبل.
لقد ظهرت نتيجة كافة طلاب الصف الرابع الابتدائي في كافة محافظات الجمهورية الكترونيا من خلال الموقع المُصرح عنه من المسؤولين، وذلك بعد مرور اكثر من اسبوعين على تاريخ اخر امتحان قد قام طلاب الرابع الابتدائي بآداءة، والجدير بالذكر ان النتيجة قد صدرت لكافة الطلاب بناءًا على شرائط الالوان حسب ما تم الاعلان من قبل السيد الدكتور طارق شوقي.
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