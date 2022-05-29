نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 الترم الثاني موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن تم إجراء امتحانات الصفوف المختلفة للمرحلتين الابتدائية والاعدادية يترقب الجميع نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 الترم الثاني حيث من المقرر أن تظهر النتائج تباعًا بالمحافظات على مستوى جمهورية مصر العربية بعد اعتمادها بكب مديرية تربية وتعليم من قبل السيد محافظ المحافظة التابعة لها المديرية، وقد سهلت وزارة التربية والتعليم على الجميع خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 الترم الثاني وهذا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المعني باستخراج نتائج الطلاب 2022 باستخدام بعض البيانات المطلوبة للاستعلام عن النتيجة من بينها الرقم القومي الموجود في شهادة ميلاد الطالب، إليكم نستعرض كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 الترم الثاني فقط كل ما عليكم هو متابعتنا في السطور المقبلة.

نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 الترم الثاني

يتمكن طلاب الشهادة الاعدادية وطلاب الصفوف الرابع الابتدائي والخامس الابتدائي والسادس الابتدائي من استخراج نتيجة الطالب بالرقم القومي الخاص به عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وحرصًا من الوزارة على تحويل خدماتها التعليمية إلى خدمات رقمية، وفقًا لرؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030 بالسعي بالدول نحو التقدم وفق أهداف التنمية المستدامة، فقد أتاحت روابط إلكترونية تمكن الطلاب وأهاليهم من الاستعلام عن النتائج من خلال قاعدة بيانات يتم رفعها من قبل الوزارة على شبكة الإنترنت.

الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم القومي 2022 الترم الثاني

حيث وفرت وزارة التربية والتعليم لينك نتائج التعليم الأساسي ليكون من خلال سهل على الطلاب الاستعلام عن نتائجهم باستخدام الرقم القومي، ويتم هذا عبر اتباع النقاط التالية بالترتيب:

التوجه لزيارة رابط نتائج التعليم الأساسي للخدمات التعليمية.

ثم اختيار نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي أو نتيجة الشهادة الاعدادية وفق المرحلة المقيد بها الطالب.

ثم اتباع التعليم، وتدوين البيانات التي تتمثل في: الرقم القومي. المرحلة الدراسية. الصف الدراسي. الفصل الدراسي.



هكذا يتمكن الطالب من الحصول على نتيجته بسهولة حيث ينقر على أيقونة عرض النتيجة التي تظهر في نهاية الخانات المطلوبة لتعبئة البيانات، لتظهر نتيجته والتي تتضمن إجمالي المجموع، ونسبة النجاح الحاصل عليها، مع بيان يشتمل على درجاته في المواد الدراسية المختلفة التي اجتازها من المواد الأساسية والمواد التي لا تدخل في المجموع.

يعتبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي احد اهم المواقع الالكترونية المتواجدة في الوقت الحالي، حيث قد تم الاعلان من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان هذا هو الموقع المتاح لكافة الطلاب، وذلك للحصول على النتائج الخاصة بهم من خلال بعض البيانات البسيطة اهمها الرقم القومي وبعض البيانات التي يجب تحديدها داخل الموقع.