كيفية التسجيل في نظام نور رياض الأطفال ومدة التسجيل المتاحة

كيفية التسجيل في نظام نور رياض الأطفال، صرحت وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية عبر بيان رسمي لها، بأنه قد تم بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد من خلال نظام نور، وبينت أيضاً بأن أولوية القبول في المدارس الحكومية تكون للطلاب والطالبات الذين سارعوا بالتسجيل مبكرا وذلك للسعوديين وغير السعوديين من أم سعودية، أيضا سوف يتم أعطاء الأفضلية لطلاب المستوى الثالث، كما يتم قبول المستوى الثاني في حالة توافر أماكن شاغره.

تقسيم الأطفال المستحقين إلى ثلاث مستويات:

وأعلنت الوزارة في نفس البيان، عن قيامها بتقسيم الأطفال المستحقين للتسجيل إلى ثلاث مستويات، وذلك يكون كالآتي:

المستوى الأول يكون لمواليد 12 / 10 / 2018 وإلى مواليد 1 / 10 /2019.

أما المستوى الثاني فيكون من 20/1/2018 وحتى 11 / 10 /2018.

وبالنسبة للمستوى الثالث والأخير فسيكون لمواليد 3/ 11 / 2016 وحتى مواليد 19 / 1 / 2018.

مدة تسجيل الطلبة في مرحلة رياض الأطفال:

كما وضحت وزارة التعليم في المملكة أن التسجيل بالنسبة للطلبة في مرحلة رياض الأطفال فسيبدأ من الفترة 28 / 10 / 1443 ه‍، ويستمر طوال العام الدراسي، وهذا يكون لمن بلغ الثلاث سنوات ولم يكمل السادسة.

أيضا ستكون فترة تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية في كافة المدارس من 27 / 11 / 1443 ه‍ ويتوقف في حالة إكمال الشواغر أو انتهاء المدة المحددة وإيقاف التسجيل في 17 / 3 / 1444 ه‍، وهذا لمن تكون أعمارهم دون الست سنوات ب180 يوماً على الأقل.

كما أن تسجيل خريجي الروضات العالمية والأجنبية والأهلية المطبقة للبرامج الدولية، فستكون فترة التقديم بالنسبة لهم من تاريخ 23 / 1 / 1444 ه‍، وتستمر المدة حتى تاريخ 17 / 3 /1444 ه‍، وهذا للأطفال الذين تكون أعمارهم أقل من السادسة ب180 يوماً.

كيفية التسجيل في نظام نور رياض الأطفال: