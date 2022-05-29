الرئيس الأوكرانى يزور الخطوط الأمامية فى أول زيارة له خارج منطقة كييف

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الرئاسى -فى بيان اليوم الأحد- إن الزيارة تعد الظهور الرسمى الأول لزيلينسكى خارج منطقة كييف منذ بدء الحملة العسكرية الروسية فى بلاده فى الـ 24 من شهر فبراير الماضى. وأضاف المكتب الرئاسى أن زيلينسكى أشاد بجنود بلاده فى المنطقة هناك.

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