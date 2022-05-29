تحذير جديد من العمل الدولية بشأن الحرب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال رايدر، إن البلدان تشهد تعافيا متفاوتا وأحيانا "هشا" فى أسواق عملها بعد جائحة كوفيد-19، مضيفا أنه "من المحتمل جدا أن يعانى الاقتصاد العالمى مما هو أسوأ بسبب تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، وفى هذه هذه الحالة تولد أزمات عالمية فيما يتعلق بالغذاء والطاقة والتمويل، وقد وضعت التعاون الدولى تحت ضغط كبير وربما غير مسبوق".

وفيما يخص فقدان ثلاثة ملايين من الأرواح كل عام بسبب حوادث وأمراض مرتبطة بالعمل، شدد رايدر على المسؤولية "الصارخة والواضحة" لمنظمة العمل الدولية لحماية العمال من الأمراض والإصابات الناجمة عن العمل.