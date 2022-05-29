عاجل.. ملك الأردن: نعمل مع الإمارات ومصر والعراق لبناء تعاون سياسى واقتصادى

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، أهمية الاجتماعات العربية التنسيقية، بهدف رسم خريطة من أجل الازدهار وتحقيق الاستقرار لشعوب المنطقة، لافتاً إلى أن الأردن يعمل مع دول الإمارات ومصر والعراق لبناء أسس من التعاون سياسياً واقتصادياً.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بين الملك عبدالله الثانى خلال لقائه فى قصر الحسينية، اليوم الأحد، رؤساء وزراء سابقين، أن الأردن يمضى بخطوات ثابتة فى التحديث، من خلال تبنيه مسارات متزامنة سياسية واقتصادية وإدارية بآن واحد.

وأوضح الملك عبدالله الثانى أن الأردن بلد يحترم التعددية السياسية وهذا يعود بالنفع على مسيرته الديمقراطية، مشدداً على أن التنوع فى الآراء والمواقف يقوى الأردن طالما أنها تستهدف المصلحة العامة.

وأشار الملك إلى أن الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع فى المنطقة ولا يعتمد على طرف واحد، ضمن مساعيه لتنويع الخيارات تحقيقاً لمصالحه وتأمين احتياجاته الاستراتيجية.

ولفت ملك الأردن إلى أهمية المشاريع المشتركة لمواجهة التحديات، بخاصة فى محاربة الفقر والبطالة، وإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائى والطاقة والمياه، مشيراً إلى أن المنطقة ستشهد تحركات دبلوماسية خلال الفترة المقبلة وسيكون الأردن جزءاً منها بهدف دعم قضايا المنطقة والمحافظة على مصالحه.