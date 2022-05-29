وحسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بين الملك عبدالله الثانى خلال لقائه فى قصر الحسينية، اليوم الأحد، رؤساء وزراء سابقين، أن الأردن يمضى بخطوات ثابتة فى التحديث، من خلال تبنيه مسارات متزامنة سياسية واقتصادية وإدارية بآن واحد.
وأوضح الملك عبدالله الثانى أن الأردن بلد يحترم التعددية السياسية وهذا يعود بالنفع على مسيرته الديمقراطية، مشدداً على أن التنوع فى الآراء والمواقف يقوى الأردن طالما أنها تستهدف المصلحة العامة.
وأشار الملك إلى أن الأردن يحافظ على إدامة شبكة اتصالاته وعلاقاته مع الجميع فى المنطقة ولا يعتمد على طرف واحد، ضمن مساعيه لتنويع الخيارات تحقيقاً لمصالحه وتأمين احتياجاته الاستراتيجية.
ولفت ملك الأردن إلى أهمية المشاريع المشتركة لمواجهة التحديات، بخاصة فى محاربة الفقر والبطالة، وإيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائى والطاقة والمياه، مشيراً إلى أن المنطقة ستشهد تحركات دبلوماسية خلال الفترة المقبلة وسيكون الأردن جزءاً منها بهدف دعم قضايا المنطقة والمحافظة على مصالحه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. ملك الأردن: نعمل مع الإمارات ومصر والعراق لبناء تعاون سياسى واقتصادى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.