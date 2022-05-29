العالم اليوم - "انتهى عصر الحصانة".. إسرائيل توجه تحذيرا لإيران

انتم الان تتابعون خبر "انتهى عصر الحصانة".. إسرائيل توجه تحذيرا لإيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 مايو 2022 05:23 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، إن إيران لن تفلت من العقاب على التحريض على الهجمات من خلال وكلائها، بعد أسبوع من اغتيال عقيد بالحرس الثوري في طهران في حادث اتهمت تل أبيب بتدبيره.

واغتيل حسن صياد خدائي، الذي اتهمته إسرائيل بالتخطيط لشن هجمات ضد مواطنيها في أنحاء العالم، عندما أطلق شخصان على متن دراجة نارية النار عليه أثناء قيادته لسيارته.

وتكرر هذا الأسلوب في عمليات اغتيال سابقة في إيران استهدفت بالأساس علماء في مجال الطاقة النووية، وألقي باللوم فيها بشكل كبير على جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، بحسب "رويترز".

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن الحرس الثوري اكتشف واعتقل أعضاء في شبكة مخابرات إسرائيلية فور وقوع عملية الاغتيال في طهران.

ورفض مكتب بينيت، الذي يشرف على الموساد، التعليق على عملية الاغتيال.

لكن في تصريحات لوزرائه، الأحد، اتهم بينيت إيران باستهداف المصالح الإسرائيلية بشكل متكرر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "على مدى عقود، مارس النظام الإيراني الإرهاب ضد إسرائيل والمنطقة عن طريق الوكلاء والمبعوثين، لكن رأس الأخطبوط، إيران نفسها، يتمتع بالحصانة".

وأضاف: "كما قلنا من قبل، انتهى عصر حصانة النظام الإيراني. وهؤلاء الذين يمولون الإرهابيين ويسلحون الإرهابيين ويرسلون الإرهابيين سيدفعون الثمن بالكامل".

وتوعدت إيران بالانتقام لمقتل خدايي، ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل.