الاردن .. وفاة والد الملكة رانيا العبدالله

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 29 مايو 2022 05:10 مساءً - دوت الخليج :- توفي اليوم الجمعة، والد جلالة الملكة رانيا العبدالله، فيصل صدقي الياسين. أسرة دوت الخليج تتقدم بخالص مشاعر العزاء والمواساة لجلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وعائلة الياسين الكرام. إنا لله وإنا اليه لراجعون

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