نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأردن سيتواصل مع جهات أوكرانية معنية لإصدار وثائق بشأن أوضاع الطلبة الأردنيين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 29 مايو 2022 05:10 مساءً - دوت الخليج :- تتابع وزارة التعليم العالي، أوضاع الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات الأوكرانية، وعددهم 727 طالبا وطالبة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، وفقا للناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب.

وقال الخطيب : إنّ 400 طالب وطالبة قدموا بياناتهم على المنصة الإلكترونية، وهو مؤشر أن جزءا كبيرا من الطلبة استفادوا من الخيارات التي أتاحتها الوزارة لهم، وانتقل للدراسة إلى جامعات في دول أخرى.

وأضاف، أن الوزارة نسقت مع وزارة الخارجية لمساعدة الطلبة والتخفيف عليهم، حيث حصرت الوزارة الأسماء التي سجلت على المنصة الإلكترونية، وتم تصنيفها لقوائم حسب الجامعة للتسهيل على الخارجية التعامل معها.

"أُرسلت القوائم لوزارة الخارجية الأسبوع الماضي التي ستقوم بالتواصل مع السفارة الأوكرانية في عمّان، أو الجهات المعنية في أوكرانيا لاستصدار وثائق تثبت أوضاع الطلبة الأردنيين الأكاديمية التي ستساعدهم في عملية الالتحاق بالجامعات الأخرى سواء داخل أو خارج الأردن" وفقا للخطيب.

وزارة التعليم العالي، ووفقا لبيانها الصحفي اليوم، أطلقت منصة إلكترونية لهؤلاء الطلبة لتسجيل بياناتهم الأكاديمية وحصر جامعاتهم وتخصصاتهم حيث بلغ عدد الطلبة الذين سجلوا على هذه المنصة قرابة (400) طالب وطالبة غالبيتهم العظمى يدرسون في تخصصي الطب وطب الأسنان ، وفق المملكة .

وأضافت الوزارة أنه و"حرصاً منها على مساعدة الطلبة وتخفيف الآثار السلبية المترتبة عليهم فقد تم حصر أسمائهم جميعاً من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقت لهم سابقاً وإعداد قوائم مصنفة حسب الجامعة والتخصص، وإرسال هذه القوائم إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، والتي بدورها ستعمل على التواصل مع الجهات الأوكرانية ذات العلاقة للعمل على استصدار وثائق للطلبة تثبت التحاقهم في الدراسة سابقاً في هذه الجامعات مما يسهل عليهم الالتحاق بأي جامعات أخرى."

وبينت أن لجنة معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منحت استثناءً لهؤلاء الطلبة من شرط دراسة 50% من مواد الخطة الدراسية في الجامعة التي سيتخرج منها الطالب وهو ما تشترطه تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية، وذلك مراعاةً للظروف التي يمرون بها وتخفيفاً للآثار الأكاديمية التي قد تترتب عليهم نتيجة الانتقال إلى جامعات أخرى، مما يسهل عليهم الانتقال إلى أي جامعة غير أردنية تعترف بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وتدرجها على قائمة الجامعات المعترف بها والمنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم أن من الخيارات المتاحة أمام الطلبة الأردنيين العائدين من الجامعات الأوكرانية الاستمرار في التعلم الإلكتروني ما دام أن الجامعات الأوكرانية المعنية تتيح لهم هذا الخيار ، كما أن هناك دولا مثل هنغاريا وروسيا أعلنت عن إمكانية استقبال الطلبة الدارسين في الجامعات الأوكرانية، والسماح لهم بإكمال دراستهم من حيث ما انتهوا في الجامعات الأوكرانية مع تقديم تسهيلات لهم خاصةً في عملية تسديد الرسوم الجامعية.

وفيما يتعلق بالسماح لهؤلاء الطلبة بالالتحاق لإكمال دراستهم في الجامعات الأردنية أكدت الوزارة أن هذا الخيار متاح أمام الطلبة حيث يمكنهم مراجعة الجامعات الأردنية المعنية التي يرغبون بالالتحاق بها، وسيتم النظر من قبل الجامعة بقبول الطالب ومعادلة المواد التي قام بدراستها سابقاً في الجامعات الأوكرانية وفقاً للسياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية، وحسب التعليمات النافذة في الجامعة المعنية وبعد تحقيق أي متطلبات أخرى تشترطها الجامعات، علماً بأن هؤلاء الطلبة يدرسون في أوكرانيا على نفقتهم الخاصة ولم يتم ابتعاثهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية.