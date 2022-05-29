نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 | رابط التسجيل في الروضة من خلال نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتمكن ولي الامر بسهولة الآن تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 الإلكتروني من خلال بوابة النفاذ الوطني أو عبر نظام نور التعليمي بشرط استكمال خطوات التسجيل بنجاح، فقد أتاحت وزارة التعليم السعودية رابط منصة نور التعليم الإلكتروني لتسجيل من خلاله المستجدين من الطلاب في روضة الأطفال السعودية الحكومية والصف الاول الابتدائي، ومن خلال السطور المقبلة نوضح كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 بالروضة.

تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443

عبر حساب ولي الأمر في نظام نور التعليمي الإلكتروني يتم تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 برقم الهوية وبياناتاته الشخصية، إلى جانب المستندات المطلوبة للتسجيل وبدء عام دراسي جديد.

هذا ويتم التسجيل في نظام نور التعليمي الإلكتروني عبر التسجيل باستخدام رقم الجوال، أو من خلال بوابة النفاذ الوطني.

خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443

يتم البدء في فتح باب تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 التعليمي الإلكتروني من اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر مايو 2022، وهو الموافق ليوم الثامن والعشرين من شهر شوال للتقويم الهجري.

ويستمر تقديم أولياء الامور لأبنائهم وتسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 خلال العام الدراسي المقبل 1444 تبعًا لثلاثة مستويات معتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية، ومن المقرر أن يحق تسجيل الطفل بالمرحلة على أن يكون مكملًا لعمر 3 سنوات، ولم يبلغ عمر السادسية وفق تاريخ الميلاد حسب المستويات الثلاثة:

الأول: مواليد 3-2-1440 وحتى عام 1441 هجريا.

الثاني من مواليد 3-5-1439 وحتى 2-2-1440 هجريا.

الثالث من مواليد 3-2-1438 وحتى 3-5-1439 هجريا.

كما يتمكن ولي الأمر من تسجيل طالب جديد في نظام نور 1443 عبر اتباع الخطوات التالية: