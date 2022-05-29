نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نوافيكم به الآن حيث يبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي2022 الدور الاول بالعراق على طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج بقلق شديد للغاية حيث بحسب تصريحات السادة المسؤولين من المخطط على ان يتم اعلان نتائج الطلاب اون لاين عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شكل نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بالعراق نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم فى جميع المحافظات العراقية حيث عمليات البحث على جوجل رائجة من اجل الوصول الى تلك النتائج بعد ان انتهي الطلاب يوم الاربعاء الموافق 25 أيار من اتمام اختبارات الصف السادس الابتدائي التي انطلقت فى جميع المحافظات العراقية على ان تبدأ على الفور عمليات التصحيح ورصد الدرجات استعداداً على نشر نتائج الطلاب الكترونياً من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى كافة المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بامكانكم الحصول عليها أون لاين وذلك بعد الانتهاء من عمليات رفعها على شكل ملفات pdf وذلك برقم الامتحاني واسم الطالب الرباعي فى جميع المحافظات العراقية على نحو خطوات جاءت على نحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

تحديد الدور الاول

تسجيل اسم الطالب الرباعي بالايقونة المخصصة لها

تسجيل رقم الامتحاني بالايقونة المخصصة لها

تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم على الفور النتائج معلنة بنجاح على شكل ملفات pdf

هذا ولم تحدد حتى اللحظة الحالية وزارة التربية والتعليم العراقية أي موعد رسمي للإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي على اي محافظة من محافظات العراق على ان نتابع و نستعرض مع حضراتكم على رأس مدار الساعة جميع المحافظات العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي التي سيتم نشرها على شكل ملفات pdf على نحو الخطوات التي جاءت بالشكل السابق لنا ذكره بالاعلى

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول بامكانكم اجراء الاستعلام عنها وذلك بعد الانتهاء من عمليات رفعها والتي لم تنتهي حتي الان حيث لاتزال عمليات التصحيح ورصد الدرجات جارية حتي اللحظة الحالية استعداداً على نشر تلك النتائج فى جميع المحافظات العراقية بشكل وبصورة الكترونية على شكل ملفات pdf