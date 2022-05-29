أزمة حليب الأطفال تهدد أمريكا.. وشحنات الخارج غير كافية

هذا ما أكدته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إذ قالت إن "خبراء يتشككون فيما إذا كان قيام الجيش الأمريكى بنقل مئات الآلاف من عبوات حليب الأطفال من أوروبا إلى الولايات المتحدة يمكن أن يحد من النقص الشديد".
من جانبه، قال بيتر بتيس، مساعد المفوض السابق هيئة الغذاء والدواء، إنها بادرة رمزية، وربما تكون إشارة أكثر من كونها حل. مضيفا أن التأثير الفعلى محدود.
وكان الجيش الأمريكى قد سلم يوم الأحد أول شحنة من حليب الأطفال من سويسر إلى إنديانا للمساعدة فى تخفيف النقص على مستوى البلاد، وتشمل الشحنة ثلاثة أنواع من الحليب للأطفال الذين لديهم حساسية لبروتين لبن البقر، تمثل 15% من الاحتياجات المطلوبة.
بينما تزن الشحنة الثانية التى وصلت يوم الأربعاء، وتم توزيعها من قبل منشأة لنسلته فى بنسلفانيا، 100 ألف رطل، ومن المتوقع أن تعادل الشحنة 1.5 مليون زجاجة سعة 8 أونصات.
وقال وزير الزراعة توم فيلساك، إن الشحنات يمكن أن توفر لبن يكفى لإطعام 9 آلاف رضيع و18 ألف طفل لمدة أسبوع، إلا أن الشحنتين وحدهما ليستا كافيتين لمواجهة الطلب.
يشار إلى أن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، إريك آدامز، كان قد أعلن فرض حالة الطوارئ فى المدينة بسبب نقص لبن الأطفال فى البلاد، إذ شهدت الأسواق الأمريكية نقصا حادا فى حليب الأطفال وتزامن تراجع المعروض مع الكشف عن ألبان فاسدة تحتوى منتجاتها على بكتيريا نادرة تسبب التهابات مميتة.
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