نساء أفغانستان يتظاهرن للمطالبة بحق التعليم والعمل فى كابول

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "فرانس برس"، هتفت المتظاهرات: "التعليم حقى، أعيدوا فتح المدارس". وارتدت العديد من المتظاهرات اللواتى تجمعن أمام وزارة التعليم النقاب، كما سارت المتظاهرات بضعة كيلومترات قبل إنهاء المسيرة، بينما انتشر عناصر حركة طالبان فى المكان.
وبحسب الوكالة، قالت المتظاهرة زهوليا فارسى: "أردنا قراءة إعلان، لكن طالبان لم تسمح بذلك، أخذ عناصرها هواتف بعض الفتيات ومنعونا من التقاط صور أو تسجيلات لتظاهرتنا".
ومنذ استيلاء طالبان على السلطة فى أغسطس 2021، قلصت طالبان المكاسب الهامشية التى حققتها النساء خلال فترة الغزو الأمريكى فى أفغانستان، والذى استمر لعقدين، حيث حظرت الحركة على عشرات آلاف الفتيات ارتياد المدارس الثانوية، بينما منعت النساء من العودة إلى العديد من الوظائف الحكومية.
كما منعت الحركة سفر النساء وحدهن، وعدم السماح لهن بزيارة الحدائق العامة فى العاصمة إلا فى أيام منفصلة عن تلك المخصصة للرجال، وفرضت عليهن النقاب. كما أكد القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوند زاده، أنه على النساء بشكل عام التزام منازلهن.
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