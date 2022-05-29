مسؤولة أوكرانية: تلقينا 6.5 مليار دولار منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - كشفت النائبة الأولى لرئيس البنك الوطنى الأوكرانى، كاترينا روزكوفا، اليوم الأحد، عن ميزانية بلادها، مؤكدة أن كييف تلقت 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة، بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت فى 24 فبراير الماضى.





وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، قالت روزكوفا: "منذ بداية الحرب، تلقت أوكرانيا ما يقرب من 6.5 مليار دولار من الدول الشريكة، لدعم الاقتصاد. كل هذه الأموال تذهب إلى الميزانية". وأشارت المسؤولة الأوكرانية إلى أن هذا المبلغ يشمل كلا من أموال المنح والقروض، لكنها لم تحدد مقدار المبالغ التى تم تلقيها مجانًا، والمبالغ التى تستوجب إعادتها كقروض، كما لم تفصح عن سعر الفائدة على هذه القروض. كما أوضحت روزكوفا أن أوكرانيا بحاجة إلى 5 مليارات دولار شهريًا لتغطية عجز الميزانية الحكومية، فيما تتوقع كييف تلقى هذه الأموال من "الشركاء الدوليين".

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