نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي 150 ألف ريال بدون كفيل للمواطنين والمقيمين في المقال التالي
تمويل شخصي 150 ألف ريال بدون كفيل للمواطنين والمقيمين من مصرف الراجحي بأقل نسبة ربح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بكثير من المزايا سوف نستعرضها بالسطور المُقبلة ونستعرض كيفية طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي:
تمويل شخصي 150 ألف ريال بدون كفيل
يتميز المنتج التمويلي المقدم من مصرف الراجحي بالمزايا الآتية:
- متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومعتمد من الهيئة الشرعية للمصرف.
- هامش ربح تنافسي.
- فترات سداد مرنة تصل حتى 60 شهرًا.
- بدون رسوم إدارية .
- وبالنسبة إلى منتج سداد المديونية: معدل النسبة السنوي يبدأ من 0.96%. وأيضًا بدون رسوم إدارية.
شروط الحصول على التمويل
يشترط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل الآتي:
- ألا يزيد العمر عن 60 عام للموظفين و70 عام للمتقاعدين .
- لا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي.
- لابد أن يكون على رأس عمل بأحد الجهات المعتمدة من قبل المصرف.
- مدة العمل للقطاع الخاص لا تقل عن 6 شهور.
- ومدة عمل المستفيدين العاملين بالقطاع العام 3 شهور.
- يشترط على المستفيدين العسكريين ألا تقل الرتبة عن ملازم أول ويكون قد أمضى بعمله ثلاث سنوات. ومن تخاطوا رتبة ملازم أول يشترط العمل لمدة عامين.
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل
- وثيقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية.
- كشف حساب بنكي ساري وبه تعاملات لمدة ستة أشهر.
- لابد من العنوان الوطني.
- توقيع المستفيد على ورقة تعهد تحويل الراتب وتحويل الاقتطاع الخاص بالقسط الشهري.
تمويلك الشخصي ييسر لك كُل عسير
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