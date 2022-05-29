تمويل شخصي 150 ألف ريال بدون كفيل للمواطنين والمقيمين من مصرف الراجحي بأقل نسبة ربح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بكثير من المزايا سوف نستعرضها بالسطور المُقبلة ونستعرض كيفية طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي:

يتميز المنتج التمويلي المقدم من مصرف الراجحي بالمزايا الآتية:

يشترط الحصول على تمويل شخصي بدون كفيل الآتي:

تمويلك الشخصي ييسر لك كُل عسير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل شخصي 150 ألف ريال بدون كفيل للمواطنين والمقيمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.