نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء الذهب وخطوات فتح محفظة الراجحي للذهب وطريقة الشراء منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء الذهب وخطوات فتح محفظة الراجحي للذهب وطريقة الشراء منها من أبرز الأمور التي يبحث عنها المستثمرين في المملكة، وخاصة أن الذهب يعد من الاستثمارات الأكثر أماناً وربحًا وتحافظ على الأموال من التضخم المالي. وقد أتاح مصرف الراجحي من خلال محفظة الذهب شراء السبائك الذهبية بداية من 5 جرام حتى الكيلو، بشكل متوافق مع أحكام الشرعية الإسلامية.

خطوات فتح محفظة الراجحي للذهب

لفتح محفظة خاصة بشراء الذهب في الراجحي اتبع الخطوات الآتية:

تثبيت تطبيق الراجحي وتسجيل الدخول.

النقر على القائمة الجانبية لتفتح ثم اختر ختار محفظة الذهب.

النقر على قبول الشروط والأحكام ثم النقر على استعراض محفظة الذهب.

ثم اختر الحساب الجاري الخاص بك حتى تربطه مع المحفظة.

يظهر لك رقم المحفظة وتم فتح المحفظة بنجاح.

انقر على تفاصيل المحفظة لتظهر لك لوحة البيانات بها القيمة السوقية قيمة الذهب التي سبق وقم بشرائها، ورسوم التخزين وسعر البيع وسعر الشراء.

النقر على كلمة شراء، ثم حدد حجم السبيكة، بإدخال الوزن المراد شرائه بالجرام.

ثم النقر على التالي ثم يظهر تفاصيل الطلب قم بالتأكيد حتى يُخصم قيمة السبيكة من حسابك الجاري.