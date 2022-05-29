نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو والرد على رسائل العديد من المواطنيين بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسائل العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية عن موعد الضمان الاجتماعي المطور، والذي من المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ويعد هذا النظام احد الأنظمة الحديثة التي تتعلق بتقديم الدعم المادي لبعض الأشخاص داخل المملكة الذين لا يحصلون على قدر كافي من المال وكذلك الأفراد ذوي الدخل المحدود، تعرفوا معنا خلال هذا المقال على أبرز ما يتعلق بهذا الموضوع، تابعونا.

موعد الضمان الاجتماعي المطور

صرحت وزارة الموارد البشرية بالمملكة السعودية عن تلقيها للعديد من طلبات التقديم داخل هذا النظام، وذلك بداية من اليوم الخامس عشر من ربيع الثاني لهذا العام 1443 ه‍ والذي يوافق يوم السبت، مما يعني أن تلقي تلك الطلبات بدأ من اليوم الثالث والعشرون من شهر نوفمبر الماضي، وذلك وفقا للبيان المصدر من قبل خادم الحرمين الشريفين، وقد أعلنت بعض المصادر المسئولة داخل الوزارة بأن نزول الراتب سيكون عما قريب، فعادة ما يتم صرف المرتب خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الهجري، ويجب الإشارة إلى أن الأولوية تكون للحالات الأشد فقرا والأكثر احتياجا بين المستحقين.

نتائج أهلية للضمان الاجتماعي المطور

أعلنت الوزارة أن عملية الفحص للطلبات التي تم تقديمها ما زالت مستمرة، حيث يتم من خلالها تحديد الأشخاص المستحقين الجدد لهذا الراتب، حيث يتم فحص الطلبات بعد تقديمها على المنصة الإلكترونية للدعم والحماية الاجتماعية، وفي حال تمت الموافقة على الطلب يتم إرسال رسالة إلى الشخص المستحق للضمان الاجتماعي المطور، يتم إبلاغه فيها بقبول طلبه بالإضافة إلى الراتب الذي من المقرر الحصول عليه، وبالفعل تم الإعلان عن تلك الدفعة يوم الاثنين الماضي الموافق الثالث والعشرون من شهر مايو الحالي لعام 2022 م، ويمكن لجميع المتقدمين الاستعلام عن نتائجهم عبر بوابة النفاذ الوطني من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يمكن لكل من تتوافر به الشروط التي فرضها النظام التقديم داخل النظام إلكترونيا، حيث يتم الرد عليه خلال ستة أشهر من تقديم طلبه، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط التالي sibs.Hrsd.Gov.Sa، ونتابع معكم أي جديد عن الضمان الاجتماعى المطور.