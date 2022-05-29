نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً “نتائج الإعدادية” نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس للفصل الدراسي الثاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الآن استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس، وخاصةً بعد ان تم اعتماد النتائج لجميع محافظات مصر رسميًا، حيث انة قد تم الكشف عن تفاصيل النتيجة ونسبة النجاح للصف الثالث الاعدادي وهذا من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي الالكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس سوف يتم تحميلها تباعًا على بوابة نتائج التعليم الأساسي ليتسنى للطلاب وأولياء أمورهم من استخراج النتائج الكترونيا، في السطور المقبلة نستعرض خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

انتهى الطلاب من امتحانات الشهادة الاعدادية منذ أيام خلال الشهر الجاري على أكمل وجه بدون تسجيل أية شكاوى تذكر حول الامتحانات بالمواد الدراسية، ومن المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس على شبكة الإنترنت باعتماد نتائج الطلاب بالمحافظات في الشهادة الاعدادية للمحافظات، وهذا بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات للطلاب والموافقفة على كشوفات درجات الطلاب بالمحافظات.

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم طريقتين للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس من المنزل بخطوات بسيطة، وهي تتمثل في الطريقة الإلكترونية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم، أو من خلال الاتصال هاتفيا من رقم التليفون الأرضي 09000100 او عبر الموبايل بالاتصال على الرقم 5757.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس

يتم استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس من خلال الموقع المُفعل من وزارة التربية والتعليم لاستخراج نتائج التعليم الأساسي والشهادة الاعدادية وهو موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التي قد حددتها وزارة التربية والتعليم والتي قد جائت كالتالي:

زيارة لينك بوابة نتائج التعليم الأساسي عن طريق اللينك الجديد المُفعل من قِبل الوزارة.

ثم اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 برقم الجلوس.

كتابة رقم الجلوس والرقم القومي مع اختيار الصف والفصل الدراسي الثاني.

ثم في النهاية يتم النقر على عرض النتيجة لاستخراج النتيجة فورا.

من المقرر ان تكون نتيجة طلاب الشهادة الاعدادية متوافرة على الموقع الالكتروني المصرح من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، على ان يكون ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة ليتعرف كافة الطلاب على النتيجة الخاصة بهم، وذلك للالتحاق بالمدرسة الثانوية المرغوب بها بعد الاعدادية، على ان تُتاح النتيجة للطلاب من خلال رقم الجلوس فقط.