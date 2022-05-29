السفير الروسى بـ لندن ينتقد تعامل بريطانيا مع الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال كيلين فى تصريحات لشبكة "بى بى سى" البريطانية: "لا تنطلق من لندن رغبة فى إنهاء النزاع وإيجاد حل عن طريق المفاوضات، تصريحات بريطانيا تساعد فى إطالة أمد النزاع الأوكرانى وتعرقل إجراء المفاوضات بين موسكو وكييف. كل يوم نسمع دعوات إلى إرسال أسلحة جديدة لأوكرانيا والقتال حتى آخر جندى أوكرانى، وإلى مواصلة النزاع وعدم بدء المفاوضات قبل هزيمة روسيا. إنه وهم، إن روسيا لا يمكن هزيمتها".

وأضاف أن لندن تتجاهل فى تصريحاتها بعض المسائل الهامة مثل الآفاق الاقتصادية لأوكرانيا فى حال استمرار النزاع، ومدى واقعية تقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية طويلة الأمد لأوكرانيا من قبل الدول الغربية، مشيرا إلى أن الجانب الأوكرانى يقوم بفبركة المعلومات حول "ارتكاب جرائم حرب" من قبل الجنود الروس، وذلك للتخلى عن إجراء المفاوضات.

كما وصف موقف وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، التى أعلنت، سابقا، أن النزاع فى أوكرانيا لن ينته قبل أن تغادر القوات الروسية أراضى هذه الدولة، بـ "العدوانى للغاية"، وقال: "بالطبع يحق لها الإدلاء بمثل هذه التصريحات واتخاذ خطوات مناسبة، لكن ذلك لن يكون لصالح أوكرانيا والأمن الأوروبى والسلام، وأوروبا كلها بشكل عام".

وتابع بأن بلاده بلا شك تأخذ بعين الاعتبار سعى بريطانيا لإيصال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، دون التفكير فى مستقبل أوكرانيا وأوروبا، وما الذى سيحدث بأوكرانيا، مشددا على أن سياسة كهذه لن تسمح بجعل مواقف روسيا أكثر مرونة.