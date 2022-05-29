روسيا تصل جزيرة الثعبان فى البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد - أن القوات الروسية نشرت حوالى 12 وحدة من وحدات المعدات العسكرية فى الجزيرة الصغيرة، كما أن هناك الآن سفينتان روسيتان.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية للجزيرة، بوجود بارجة روسية كبيرة بها رافعة ومركبة إنزال فى الجزيرة كما أن هناك مركبات إضافية مرئية، يبلغ مجموعها حاليًا 14 مركبة، وقامت تلك البارجة بالعديد من الزيارات إلى الجزيرة فى الأسابيع الماضية.

ووفقًا لبيانات المتحدث باسم القيادة العملياتية الجنوبية فلاديسلاف نازاروف، يحاول الروس ترتيب وتنسيق عمليات الرفع والإنقاذ بالقرب من الجزيرة حيث تم رفع زورق الدورية التالف من فئة رابتور وسحبه إلى شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا.