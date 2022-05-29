رئيس صربيا: اتفاق مع بوتين على عقد مدته 3 سنوات لتوريد الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، اليوم الأحد، أنه اتفق على عقد مدته ثلاث سنوات لتوريد الغاز الروسى إلى بلجراد، وذلك خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال فوتشيتش للصحفيين: "لا أستطيع التحدث عن السعر الآن، كل التفاصيل سيتم الاتفاق عليها مع غازبروم"، لافتًا إلى أنه ناقش مع بوتين توسيع مساحة تخزين الغاز فى صربيا، الواقعة بمنطقة البلقان. ومن المقرر أن ينتهى عقد لتوريد الغاز مدته عشر سنوات بين صربيا وغازبروم الروسية فى 31 مايو الجارى. كذلك، أعلن الكرملين، أن الرئيسين اتفقا خلال اتصال هاتفى على أن تواصل روسيا توريد الغاز الطبيعى إلى صربيا، وأن يعزز البلدان شراكتهما، مضيفًا أنهما ناقشا كذلك قضيتى أوكرانيا وكوسوفو.

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