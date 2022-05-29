البرنامج الوطني للتشغيل وزارة العمل سجلني توظيف رابط التسجيل في البرنامج الوطني sajjil.gov.jo

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عمر شويل - جدة تحرص وزارة العمل في الأردن على توفير فرص عمل للشباب من خلال البرنامج الوطني للتشغيل وزارة العمل 2022، ويعد هذا البرنامج أحد أولويات الحكومة الأردنية الاقتصادي، ويهدف البرنامج إلى توفير فرص عمل للشباب وتمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عام من خلال التدريب والتأهيل، حتى يستطيعوا المنافسة في سوق العمل وامتلاك المهارات اللازمة التي تجعلهم مطلوبين في سوق العمل الخاص.

منصة التشغيل الوطني تهدف إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل للشباب الأردنيين، وذلك من خلال حزمة قرارات تشجع القطاع الخاص على التعامل مع برنامج التشغيل الوطني 2022، وجدير بالذكر أن هذا البرنامج يلزم صاحب العمل على توقيع عقد لمدة عام كامل مع العامل، وأثناء المدة يتم تدريب العامل من شهر لثلاثة أشهر، ويقوم برنامج التشغيل الوطني بدفع تكاليف التدريب لصاحب العمل بقيمة 50 دينار أو 80 دينار.

البرنامج الوطني للتشغيل وزارة العمل 2022

صرح وزير العمل الأردني نايف استيتية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 20 ألف و400 فرصة عمل من خلال البرنامج، وأن هذا الرقم مشجع للغاية وحوال 290 شركة سجلت للاستفادة من البرنامج، وقد صرح الوزير اليوم من خلال مؤتمر صحفي أن فكرة البرنامج تقوم على الآتي، أنه يتم توقيع اتفاقيات مع أصحاب العمل لتشغيل الشباب الباحث على فرصة عمل، على أن تتحمل الدولة جزء من الأجر لمدة عام، وأوضح الوزير أن البرنامج للتشغيل وليس للتدريب.

منصة التشغيل الوطني mol.gov.jo منصة وزارة العمل

أوضح وزير العمل الأردني أن الوزارة سوف تتحمل 150 دينار من الأجر لمدة 6 أشهر. بشرط أن تكون مدة عقد العمل عام كامل. وأشار الوزير أن الفرص المتاحة أمام الشباب للعمل كثيرة جداً تغطي أكثر من 300 مهنة.

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