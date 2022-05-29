الفئة العمرية للقبول وتسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال 1444

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عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث حول الفئة العمرية للقبول وتسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال من قبل أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي الجديد 1444، حتى يتمكن ولي الأمر من تسجيل طالب جديد في نظام نور التعليمي، وفقا لسن الطفل وقت التقديم، حيث أوضحت وزارة التعليم السعودية مواعيد التسجيل وأنواع المدارس والفئة العمرية لقبول الطلاب الجدد، والذي يتم قبول الطلاب الجدد وفقا لها.

الفئة العمرية للقبول وتسجيل الطلاب في رياض الأطفال 1444

أوضحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الفئة العمرية لتسجيل الطلاب والطالبات الجدد في مرحلة رياض الأطفال بنظام نور التعليمي، والذي يبدأ من سن ثلاثة سنوات وحتى ما قبل سن السادسة من العمر، كما أوضحت الفئة العمرية لتسجيل الطلاب خريجي الروضات الحكومية والأهلية في جميع المدارس بالمملكة، الذين تقل أعمارهم عن سن السادسة ب 180 يوم (ستة أشهر).

تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال بنظام نور التعليمي لعام 1444

أعلنت وزارة التعليم وتحديدا في الخامس من أبريل مواعيد تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، ووفقا لما تم ذكره يبدأ تسجيل الطلاب الجدد في رياض الأطفال من يوم 28 شوال 1443، ويظل باب التقديم تسجيل طالب جديد في الروضة بنظام نور التعليمي مفتوح طوال العام الدراسي الجديد 1444، للأطفال من عمر ثلاثة سنوات، والطلاب الذيم لم يبلغوا سن السادسة.

مواعيد التسجيل في المدارس لخريجي الروضات الحكومية والأهلية

يبدأ التسجيل للطلاب والطالبات الجدد في المدارس من خريجي الروضات الحكومية والأهلية من يوم 27-10-1443، حتى موعد انتهاء فترة التسجيل في يوم 17-3-1444، أو حتى تسديد الشواغر، وفقا للفئة العمرية للطالب التي أوضحتها الوزارة، وهم الطلاب الذين تقل أعمارهم عن سن السادسة بستة أشهر.

تسجيل الطلاب خريجي روضات المدارس الأجنبية والعالمية والأهلية في المدارس بالمملكة

أشارت وزارة التعليم السعودية أنه فيما يتعلق بموعد تسجيل الطلاب والطالبات من خريجي روضات المدارس الأجنبية والأهلية والعالمية المطبقة للبرامج الدولية من داخل أو خارج المملكة، فإن التقديم سوف يبدأ من يوم 23 محرم 1444، وحتى تسديد الشواغر، أو انتهاء فترة التسجيل في تاريخ 17 ربيع أول 1444، ممن تقل أعمارهم أيضا عن سن السادسة بستة أشهر.