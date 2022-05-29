نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مالية لسداد الديون من الأمير عبد العزيز بن فهد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين المتعثرين في سداد الديون عن طرق للحصول على المساعدات المالية التي تمكنهم من حل مشاكلهم، وبالفعل توجد العديد من المؤسسات الخيرية داخل المملكة العربية السعودية التي تمد المواطنين بالأموال بعد تقديم الأوراق والمستندات التي تثبت حاجة المواطن للحصول على المساعدة، ومن ضمن تلك المؤسسات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، التي تنوعت الخدمات التي تقدمها للمواطنين من مساعدات مالية وعلاجية وعينية، قد دفعت بالكثيرين للبحث عن طرق الحصول على المساعدة من تلك المؤسسة، وذلك ما سنقوم بتوضيحه لكم بالفعل الآن.

مساعدة مالية لسداد الديون الأمير عبد العزيز بن فهد

تنوعت المساعدات التي تقدم في مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، وواحدة من تلك المساعدات هي المساعدات المالية لسداد الديون، والتي يمكن الحصول عليها بعد توفير الشروط التالية.

شروط الحصول على المساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

تتمثل تلك الشروط في:

أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية. الإقامة داخل السعودية. الالتزام بتقديم الأوراق والمستندات التي تثبت حاجة المواطن للحصول على المساعدة. المساعدات مقدمة للمتعثرين ولكبار السن والأرامل والمطلقات.

الصيغة الصحيحة لكتابة طلب المساعدة المالية

سنوضح لكم الآن الصيغة التي يجب الالتزام بها في كتابة طلب المساعدة المالية من الأمير عبد العزيز بن فهد وهي:

بدء الطلب بالتسمية:

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم التحية والدعاء للأمير ووالده:

تحية طيبة للأمير عبد العزيز بن فهد حفظكم الله

توضيح الطلب المرغوب فيه، مع إرفاق المستندات الخاصة بالطلب

ختامه الطلب بتوضيح اسم المرسل، العنوان، رقم الجوال

طرق التواصل لطلب المساعدة المالية

هناك عدة طرق يمكن من خلالها التواصل مع مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن فهد وطلب المساعدة وهي:

التواصل على الصفحة الرسمية مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

رقم المؤسسة لتواصل من داخل السعودية: 48212658966

التواصل من خارج السعودية على رقم: 920030003

رقم الواتساب الخاص بالمؤسسة: 8006000000

نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما والخاصة بالمساعدات المالية المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد.