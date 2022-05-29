نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنا| نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الثاني 2022 بالإسم والرقم القومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بمحافظة بني سويف، والحصول على النتيجة التفصيلية بدرجات المواد، من خلال رابط فعال ومباشر لعرض النتيجة، حيث خصصت محافظة بني سويف رابط مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية أونلاين لجميع الطلاب والطالبات، والذين يتطلعون بشغف للحصول على نتيجتهم في الشهادة الإعدادية، وذلك فور انتهاء امتحاناتهم مباشرةً، بالنظر لما تمثله نتيجة الشهادة الإعدادية من أهمية في حياة الطالب التعليمية، حيث بها ينتقل للدراسة في المرحلة الثانوية، ويكون قد أنهى مرحلة التعليم الأساسي.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، الأستاذ محمد عبد التواب، أن أعمال تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة قد انتهت، بعد أن تم التأكد من مراعاة الجو المناسب خلال عمليات المراجعة والتصحيح لنتائج الطلاب في الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، وذلك بتوخي الحرص والدقة في التصحيح، وعدم ترك أي جزئية من الأسئلة بدون تصحيح، للحفاظ على حق كل طالب، فضلاً عن الدقة في عمليات الرصد والتجميع للدرجات وتجنب حدوث أخطاء تضر بمصلحة الطالب.

وعن موعد اعلان النتيجة، فيفصلنا أيام قليلة عن موعد اعلانها عقب اعتمادها من السيد المحافظ، وظهورها رسمياً على الموقع الإلكتروني لمحافظة بني سويف، ليتثنى لكل طالب وطالبة التعرف على النتيجة بواسطة الإسم ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، والتعرف على تفصيل درجات المواد التي أدى الطلبة امتحاناتها خلال الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث ننشر في “ثقفني” الرابط المباشر لعرض النتيجة، للإستعلام بالإسم والرقم القومي للطالب، فقط قم بإدخال رقم جلوسك في المربع المحدد من خلال الرابط بالأعلى، لتظهر لك نتيجتك التفصيلية على الفور

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف

يعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2022 بالمحافظة، بعد ورود أوراق النتيجة لإعتمادها، إلى مقر المحافظة بمدينة بني سويف، حيث يتم نشرها عبر مديرية التربية والتعليم ببني سويف، رسمياً عقب اعتمادها مباشرة.