شاب أمريكى يهاجم تيد كروز: مات 19 طفلا ودماؤهم بين يديك- فيديو

جدة - نرمين السيد - ويظهر الفيديو شابًا أمريكيا فى مناقشة حادة مع السيناتور الجمهورى تيد كروز، باعتباره من المؤيدين لحقوق حيازة السلاح، بينما يحاول حراس النائب الأمريكى إبعاد الشاب، الذى كان يصرخ أثناء ابتعاده عن المكان: "مات 19 طفلاً ودماؤهم بين يديك".

ووقع إطلاق نار قبل أيام فى مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأمريكية، ما أسفر عن مقتل 19 طفلاً.