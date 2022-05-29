الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تلعب بالنار

جدة - نرمين السيد - حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، من سماح سلطات الاحتلال الإسرائيلى للمستوطنين بتدنيس المقدسات فى القدس الشرقية المحتلة.. وقال: إن "إسرائيل تلعب بالنار بلا مسؤولية وبتهور شديد من خلال السماح للمستوطنين بتدنيس المقدسات فى القدس المحتلة وتصعيد عمليات القتل".





وشدد أبو ردينة على أن طريق الأمن والسلام فى المنطقة يمر من خلال تلبية حقوق الشعب الفلسطينى.. مؤكدًا أن المقدسات الإسلامية والمسيحية خط أحمر، لا يمكن أبدًا القبول بتدنيسها.

ونبه أبو ردينة- فى تصريح للإذاعة الفلسطينية- إلى أن إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولى، ولا تحترم قرارات الشرعية الدولية، وتعتبر نفسها فوق القانون، مطالباً المجتمع الدولى وخاصة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها، تجاه ما يجرى وعدم التعامل بازدواجية.

وأضاف: أن كافة إجراءات الاحتلال فى القدس الشرقية المحتلة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الذى يعتبر القدس ضمن الأراضى المحتلة عام 1967.. لافتا إلى أن إسرائيل أصبحت دولة معزولة فى العالم جراء جرائمها، وعدم التزامها بالقرارات الدولية.

وكان مستوطنون إسرائيليون قد اقتحموا الحرم القدسى الشريف اليوم، رافعين علم إسرائيل فى باحات المسجد الأقصى المبارك، خلال مسيرة الأعلام الاستفزازية المقررة بالبلدة القديمة وسط توقعات برد قاس من فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقام المستوطنون، الذين تجاوز عددهم الألف وهو رقم استثنائى، بأداء ما وصفوه بـ "السجود الملحمى" وذلك بشكل جماعى وفردى ولأول مرة.. واعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين المتواجدين فى منطقة باب العامود التى ستمر منها مسيرة الأعلام الاستفزازية فى وقت لاحق اليوم.