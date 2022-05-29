بوتن يطمئن نظيره الصربى: مستمرون فى إمداد بلجراد بالغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الصربى ألكسندر فوتشيتش، قد أكد يوم الأربعاء الماضى، أنه من المستحيل بالنسبة لبلجراد فرض عقوبات على موسكو فى الوقت الراهن، لافتًا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بما سيحدث مستقبلًا.

وولدى سؤاله على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى المنعقد فى مدينة دافوس بسويسرا عن توقيع عقوبات على روسيا، فى هذا الشأن، قال فوتشيتش: "الآن لا يوجد مثل هذا الاحتمال.. لا أدرى ماذا سيحدث فى المستقبل وما الذى ستجلبه الأيام المقبلة وكيف ستبدو الأمور؟ أنا لست من أولئك الذين يعدون بشئ ثم لا يفعلونه".