جدة - نرمين السيد - وقال المستشار النمساوى - فى تصريح اليوم الأحد - إنه لن يكون هناك أى تخفيف لقواعد منح الجنسية فى ظل قيادة حزب الشعب للحكومة النمساوية، مضيفا "هذا غير وارد"، لافتا إلى الاتفاق مع حزب الخضر المشارك فى الحكومة بأنه لن تكون هناك تغييرات فى هذا الشأن.
وأوضح المستشار أنه لا يرى أى سبب لتغيير أى شيء فى القواعد الحالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يطرح بسبب الانتخابات الرئاسية المرتقبة فى سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن القواعد الحالية جيدة ويمكن الحصول على الجنسية لنسبة كبيرة من الأشخاص بعد 6 إلى 10 سنوات من الإقامة فى النمسا.
يذكر أن الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين - والذى يخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة - أعرب عن تأييده تسهيل الحصول على الجنسية النمساوية، واصفا العقبات أمام الحصول على الجنسية بأنها "كبيرة جدًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار النمسا يعلق على قانون منح الجنسية للأجانب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.