إجراء جديد من النمسا لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد جيرهارد كارنر، وزير داخلية النمسا، أنه تم تسليم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا حتى الآن، بقيمة تتجاوز أربعة ملايين يورو، مشيرا إلى أنه تم نقل أكثر من 900 طن من مواد الإغاثة.





وقال وزير الداخلية، فى تصريحات اليوم الأحد - إن جميع موظفى وزارة الداخلية وكذلك الولايات الاتحادية والبلديات ومنظمات الإغاثة بذلوا جهودا واسعة فى تقديم إمدادات الإغاثة لأوكرانيا والدول المجاورة. وأوضح كارنر، أن الشحنات وصلت بكميات متفاوتة إلى كل من أوكرانيا وسلوفاكيا ومولدوفا وجمهورية التشيك وبولندا عن طريق 70 شاحنة محملة بمواد الإغاثة. وأضاف وزير الداخلية النمساوى، أن الإمدادات الإغاثية تشمل أغذية ومواد نظافة وأدوية ومعدات طبية وضمادات وسترات واقية وخوذات وقفازات ووقود ومستلزمات إطفاء ومولدات وأجهزة من قطاع الكهرباء وكذلك سيارات الإطفاء والإنقاذ. وأكد أن عمليات نقل المساعدات يؤكد من خلالها شعب النمسا تضامنه مع شعب أوكرانيا، موجها الشكر إلى الصليب الأحمر لدعمهم فى النقل وجمع التبرعات وأيضا بعض الشركات والمنظمات الدولية.

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