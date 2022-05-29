العالم اليوم - صندوق استثماري لدعم الشراكة بين الأردن والإمارات ومصر

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 مايو 2022 02:23 مساءً - خصصت القابضة ADQ صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن الشراكة التكاملية بين الأردن والإمارات ومصر التي تم الإعلان عنها في أبوظبي يوم الأحد.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات سلطان بن أحمد الجابر: "تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ستخصص ADQ القابضة صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليار دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها".

وأضاف الجابر: "الشراكة الصناعية المتكاملة تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وهي رؤية تركز على بناء شركات استراتيجية طويلة الأمد تسهم في تعزيز الاستقرار ودعم النمو والتقدم وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي".

وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد، فإنها تتركز على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.

وتتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.

وتأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن "الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن سترفع سقف الرغبة في التكامل الاقتصادي بين الدول العربية".