برنامج دعم المتعثرين إيجار للدعم السكني ، هو أحد البرامج الحكومية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمستفيدي الدعم السكني ، ويهدف إيجار دعم المتعثرين إلي معالجة حالات تعثر المواطنين عن سداد أجرة المسكن لمن ثبت عدم قدرتهم على السداد إما لوفاة او سجن أو مرض أو لضعف القدرة المادية ، والبرنامج مخصص للمواطنين فقط وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 405 ، ويجب العلم أنه لا يوجد إمكانية للتواصل المباشر بين المستفيد وبرنامج دعم ايجار ، والمعاملات الخاصة بالدعم ترسل بشكل إلكتروني من قضاء التنفيذ في وزارة العدل السعودية إلي البرنامج ، وتضم قائمة دعم ايجار كل مواطن غير قادر على سداد اجرة المسكن ومحال للبرنامج من قاض التنفيذ بعد صدور قرار تنفيذ عليه لعدم سداد أجرة المسكن ومن خلال فقرات المقال التالية نستعرض الفئات التي يشملها الدعم ، وشروط استحقاق الدعم وكثير من المعلومات حول إيجار.

برنامج دعم المتعثرين إيجار للدعم السكني

من خلال الموقع الرسمي لمنصة إيجار لدعم المعسرين نتعرف علي المعلومات التالية والضوابط :

فور بداية معالجة حالة المتعثر علي نظام ايجار ، يرسل له رسالة علي هاتفه تفيد ببداية دراستها.

يكون الدعم بشكل كلي أو جزئي لمبلغ أجرة المسكن وفقاً لحالة المنفذ ضده من الاستحقاق.

دعم ايجار يخضع لسياسات ومعايير مطبقة من اللجنة.

يكون الدعم لكامل المبلغ او جزء منه، حسب ما يصل إليه قرار اللجنة.

يتم تقديم الدعم خلال 30 يوم عمل. الفئات المشمولة بدعم إيجار

يقدم برنامج إيجار الدعم للحالات التالية وفق الضوابط والشروط : أسر المتوفين المستحقين للدعم السكني.

كل حالة لمريض عاجز عن القيام بعمل وله دعم سكني متعثر السداد.

أسر السجناء المستفيدين من الدعم السكني حال التعثر.

كل حالة تعاني من ضعف القدرة المادية لتوفيه مستحقات السداد لأقساط المسكن. شروط استحقاق دعم إيجار

تضع منظومة ايجار مجموعة ضوابط لاستحقاق الدعم كالآتي :

يجب أن تكون الحالة المقدمة مشمولة ضمن الفئات المذكورة بالفقرة السابقة.

من الضروري توثيق عقد الايجار السكني داخل شبكة إيجار.

يعتبر عقد الايجار الموحد سند تنفيذي.

قبل بدأ الاعتماد من صدور قرار تنفيذ بحق المستفيد من قبل القاضي.

تحدد لجنة الاختصاص نوع الدعم المقدم بقرار رسمي.

يتم تقديم أي شكوي أو استفسار من خلال الموقع الرسمي لمنصة إيجار أو الاتصال علي الرقم الموحد 920005226 .

ويمكن التعرف علي خطوات التسجيل في الدعم السكني وشروط وطرية التسجيل عبر موقعنا ثقفني.