نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرابط الرسمي” link الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 كفر الشيخ برقم الجلوس kfsedu.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ والتي من المتوقع أن تصدر نتائجها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك وسط انتظار الطلاب الذي دام منذ انتهاء الامتحانات الخاصة بهم، وسوف تتيح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها والذي سوف يمكن الجميع من الاستعلام عن النتيجة بدون الحاجة إلى الذهاب للمدرسة أو لأي مكان، وسنتابع معكم عملية ظهور النتائج في كافة المحافظات بعد أن ظهر نتائج محافظة الجيزة وسوف تتبعها جميع المحافظات خلال الساعات المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ

وأعلن الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن عملية تصحيح أوراق المواد الدراسية المختلفة لطلاب الشهادة الإعدادية قد انتهت وأن النتيجة على وشك الإعلان عقب اعتمادها بشكل رسمي من قبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وذلك وسط ترقب كبير من طلاب شهادة الصف الثالث الإعدادي 2022، ليتم الإعلان عن الأوائل وكافة الطلاب عقب ساعات قليلة من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكن الحصول عليها بكل بساطة من خلال رقم جلوس الطالب.



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وكانت الساعات الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة عن موعد ظهور النتيجة ومن المرتقب أن تعلن نتائج محافظة كفر الشيخ بعد قليل بالإضافة إلى محافظات جنوب وشمال سيناء الذين تم اعتماد نتيجتهم منذ قليل.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي بكفر الشيخ

ويمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ وأولياء الأمور معرفة النتيجة من خلال رقم جلوس الطالب بكل سهولة وذلك بعد أن تم الإعلان عن توفرها عبر الموقع الإلكتروني بكل سهولة، ولكي يتم ذلك يجب إتباع الخطوات التالية:



الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ

الضغط على النتائج.

اختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

إدخال رقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة.

وبعد ذلك سوف تظهر النتيجة أمامك على الشاشة بشكل مباشر وبها جميع الدرجات التي حصل عليها الطالب.



ووفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة كفر الشيخ الدكتور محمد عبد الله أن النتيجة سوف يتم اعتمادها رسميا عقب ساعات قليلة وتصبح متاحة على الموقع الإلكتروني لجميع الطلاب الذين دخلوا امتحانات نهاية العام والذي بلغ عددهم 60,750 طالب وطالبة وتم توزيعهم على 147 لجنة.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021/2022

وفي ظل الإشراف الذي قامت به مديرية التعليم ووزارة التربية والتعليم على اللجان المختلفة، تم الإعلان بأن الامتحانات جاءت بالشكل المناسب وبدون أي مشاكل قد تعرقل سير عملية الامتحانات، أو حالات غش بين الطلاب، وذلك خلال الامتحانات والتي جاءت من خلال النظام الجديد الذي تم وضعه من قبل الوزارة على طلاب الشهادة الإعدادية.

كما شهدت الامتحانات الإجراءات الاحترازية اللازمة والتي وفرتها وزارة التربية والتعليم في جميع المدارس من أجل الحفاظ على صحة الطلاب وعدم تعرضهم إلى الإصابة بالأمراض، حيث تم تعقيم كافة اللجان والحفاظ على التباعد بين الطلاب وهو ما حقق نجاح كبير وتم إجراء الامتحانات بدون أي مشاكل وذلك بناء على التجهيزات التي تم إعدادها قبل نهاية العام الدراسي.

وفي ما يخص التظلمات قامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على أنها سوف تتيح للطالب التقدم بتظلم بعد الحصول على النتيجة الخاصة به، وذلك لتحقيق العدل بين الطلاب وأن يحصل كل طالب على حقه الكامل من الدرجات، وسوف يكون تقديم التظلمات في الإدارة التعليمية وليس من خلال الموقع الإلكتروني، وذلك عقب إعلان النتيجة في المحافظة.

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