18 ألف إصابة.. كورونا يعود إلى إيطاليا من جديد

جدة - نرمين السيد - عاودت إصابات كورونا انتشارها فى إيطاليا من جديد، اليوم الأحد، حيث أعلنت البلاد تسجيل 18622 إصابة بفيروس كورونا، و66 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت به بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد.





ووفقًا لبيانات الجامعة، ارتفعت بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة فى إيطاليا إلى 17373741، و166542 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس. كما تظهر بيانات جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم إعطاء 137449798 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد فى إيطاليا حتى الآن.

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